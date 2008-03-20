Закупочные цены на молоко немного упадут

В Украине в весенне-летний период прогнозируется снижение закупочных цен на молоко на 9-12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Совета директоров «Союза молочных предприятий» Вадим ЧАГАРОВСКИЙ в беседе с журналистами в ходе Всеукраинской конференции с международным участием «Молочный бизнес - 2008».

По его словам, естественное увеличение производства молока в весенне-летний период повлечет снижение закупочных цен на молочное сырье. Однако, отметил он, снижение закупочных цен не будет настолько резким, как в прошлые годы, когда цены снизились на 30-40%.

По информации В.ЧАГАРОВСКОГО, минимальная цена на молоко населения снизится на 12% - до 1,5 грн./литр (сейчас - 1,7 грн./литр), а на молоко сельхозпроизводителей - на 9% - до 2-2,1 грн./литр (сейчас - 2,3-2,35 грн./литр).

Также эксперт отметил, что снижение цен не будет таким значительным, как в прошлые годы, поскольку выросли цены на энергоносители, корма и др. При этом, по мнению В.ЧАГАРОВСКОГО, молокоперерабатывающие предприятия не будут снижать отпускные цены на свою продукцию.

Кроме того, считает эксперт, в дальнейшем цены на молочную продукцию будут повышаться, и по итогам года повышение составит «минимум, на темп инфляции».