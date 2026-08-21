Цены на картофель в Украине рухнули: сколько сейчас стоит килограмм

Основная причина снижения цен на овощи – сезонный фактор.

В Украине уже вторую неделю подряд фиксируется снижение цен на картофель. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

В настоящее время украинские производители продают картофель по цене 6–12 грн/кг ($0,13–$0,29/кг). В среднем это на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Главным фактором снижения цен стал сезонный рост предложения, связанный с массовым сбором картофеля в ключевых регионах производства. Объемы продукции, поступающей на рынок, увеличиваются практически ежедневно. В то же время спрос на картофель остается ниже среднего уровня, что дополнительно давит на цены.

Видео дня

Стоит отметить, что нынешние цены на картофель в Украине в среднем на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению участников рынка, учитывая значительные объемы картофеля, в ближайшее время оснований для подорожания продукции нет.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 12,90 грн/кг со скидкой

При этом в АТБ картофель можно купить по цене 13,95 грн/кг.

В то же время в "Сильпо" цены начинаются от 14 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На прошлой неделе оптовые цены на огурцы в Украине выросли как минимум в два раза. По данным обозревателей, овощ начали продавать по 20–50 грн/кг, тогда как ранее цена составляла 8–25 грн/кг. Диапазон цен на помидоры также сместился вверх – если раньше их продавали по 30–40 грн/кг, то впоследствии цена выросла до 30–60 грн/кг. Стоимость цветной капусты выросла как минимум на 10 грн/кг – с 48–52 до 58–65 грн/кг.

Кроме того, по словам заместительницы генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, цены на молочную продукцию также могут вырасти – более чем на 10%. Это связано с тем, что себестоимость производства в стране продолжает расти, а торговые сети несут дополнительные убытки из-за потери складских помещений.

Вас также могут заинтересовать новости: