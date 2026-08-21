Названы лучшие смартфоны Samsung в 2026 году под разный бюджет и запросы

Самым продвинутым смартфоном Samsung на сегодняшний день остается Galaxy S26 Ultrа.

Лучшие смартфоны Samsung в 2026 году делают ставку на сильные стороны компании – длительную программную поддержку, богатый набор функций и качественное современное железо.

Портал Android Central, который тестирует смартфоны Samsung с самого появления линейки Galaxy, проверил все актуальные модели компании и выбрал лучшие варианты для покупки в августе 2026 года.

Galaxy S26 Ultra – лучший смартфон Samsung

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Флагман Galaxy S26 Ultra получил самый мощный на сегодня процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и батарею 5000 мАч. Основная камера разрешением 200 Мп дополнена продвинутой системой зума с двумя телевик-модулями.

Одной из главных особенностей устройства стал Privacy Display. Это режим, в котором дисплей или его части становятся нечитабельными для посторонних – например, чтобы никто не увидел ваши сообщения или пароли. Также S26 Ultra поддерживает S Pen и рассчитан на 7 лет программной поддержки.

Эксперты хвалят высокую производительность, универсальность системы из четырех основных камер и продвинутые ИИ-возможности. При этом у модели есть очевидные минусы – высокая цена и крупные габариты.

Samsung Galaxy S26 – лучший классический флагман

Это более компактная и доступная альтернатива версии Ultra. Смартфон получил 6,3-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч.

Главными преимуществами модели стали компактный корпус, высокая производительность, более крупный аккумулятор и увеличенный объем базовой памяти по сравнению с Galaxy S25. Samsung также обещает семь лет обновлений Android.

При этом камеры практически не изменились по сравнению с предыдущими поколениями, а функция Privacy Display является эксклюзивом Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 8 – лучший складной смартфон

Samsung увеличила внешнюю панель до 4,1 дюйма, сделав ее практически "безрамочной". Теперь она по возможностям почти не уступает основному складному дисплею, что делает использование раскладушки в закрытом состоянии значительно удобнее.

При этом устройство стало тоньше, а внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и увеличенный аккумулятор емкостью 4800 мАч. В итоге Galaxy Z Flip 8 сочетает компактный складной корпус с мощностью современного флагмана.

Samsung Galaxy A57 – лучший смартфон среднего класса

В случае Galaxy A57 слово "среднебюджетный" относится скорее к цене, чем к возможностям устройства. Смартфон предлагает качественную камеру, отличную автономность, защиту от воды и пыли, а также возможность расширить встроенное хранилище.

При стоимости около $500 Galaxy A57 выглядит привлекательным вариантом для тех, кому не хочется переплачивать за флагман, однако при этом нужны многие его ключевые возможности.

Samsung Galaxy A17 – лучший бюджетный смартфон

Если нужен недорогой смартфон для работы или просто нет необходимости в высокой производительности, Galaxy A17 станет одним из наиболее практичных выборов.

Модель получила качественный экран AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, достойную основную камеру на 50 Мп и поддержку 5G. Одним из главных преимуществ Galaxy A17 обозреватели называют длительную программную поддержку: телефон вышел с Android 15 и должен получать обновления в течение шести лет.

Напомним, популярные смартфоны Samsung скоро останутся без поддержки. Хотя новые флагманские модели компании теперь получают до 7 лет обновлений, более старым моделям в этом плане повезло меньше.

Ранее в сети появились подробные характеристики будущего Galaxy S26 FE. По своим параметрам и дизайну он будет похож на премиальный Galaxy S26, но стоить сильно дешевле.

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