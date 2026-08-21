Дэйв Батиста стал новым Кратосом в сериале God of War от Amazon

Актер пришел на смену Райану Херсту, который выбыл из проекта из-за травмы.

Дэйв Батиста официально утвержден на роль Кратоса в сериале God of War от Amazon. Актер пришел на смену Райану Херсту, который выбыл из проекта из-за травмы. На тот момент Херст уже успел сняться в четырех эпизодах и промоматериалах.

Создатели сериала решили, что переснять рабочие четыре серии с Батистой будет лучше, чем ждать восстановления актера, к тому же, за время простоя подрос бы и экранный Атрей. По информации Variety, съемки должны возобновить в ближайшие недели.

Выбор Батисты выглядит вполне логичным: бывший рестлер WWE уже не раз играл крупных и физически сильных персонажей. Зрителям он знаком прежде всего по роли Дракса в фильмах Marvel, а также по образу Раббана Харконнена в серии "Дюна".

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Шоураннером и сценаристом адаптации God of War будет Рональд Д. Мур – создатель сериалов "Звездный крейсер ‘’Галактика’’", "Чужестранка" и "Ради всего человечества". Первые две серии поставит Фред Туа, который работал над "Пацанами" и "Фоллаутом".

Сюжет сериала основан на современной игровой версии истории Кратоса. В центре окажется бывший бог войны, который после событий греческой саги пытается построить новую жизнь вместе со своим сыном Атреем. В первый сезон войдет 10 эпизодов, Amazon сразу заказала сразу два сезона.

В актерский состав также вошли Мэнди Патинкин в роли Одина, Эд Скрейн в роли Бальдра, Макс Паркер в роли Хеймдалля, Оулавюр Дарри Оулафссон в роли Тора, Тереза Палмер в роли Сиф, Аластер Дункан в роли Мимира, Джефф Гулка в роли Синдри и Дэнни Вудберн в роли Брока.

Напомним, в производстве также находятся сериальные адаптации таких популярных игровых франшиз как Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry и Mass Effect.

А уже 16 февраля 2027 года выйдет совершенно новая игра по God of War с ползаголовком Laufey, в которой нужно играть за Фэй – жену Кратоса и мать Атрэя. Также разработке уже находится новая часть, посвященная Кратосу.

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