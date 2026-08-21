Анонсирован первый полет огромного транспортника нового поколения от Airbus (фото)

Компания также опубликовала фотографию первого грузового самолета A350F, который недавно покрасили в Тулузе.

Компания Airbus запланировала первый полет нового грузового самолета A350F на конец сентября. Об этом со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщает Reuters.

В качестве приоритетной даты называют 24 сентября, однако она может измениться из-за технических проблем или погодных условий. Это оставляет европейскому производителю крайне сжатый график сертификации.

Дело в том, что Airbus стремится завершить летные испытания и осуществить первую поставку заказчикам до конца следующего года. Это часть усилий, направленных на ослабление позиций Boeing в сфере грузовых перевозок.

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Airbus также поделилась фотографией первого грузового самолета A350F, который недавно покрасили в Тулузе. Он получил оригинальную раскраску в виде "летающей посылки".

Справка УНИАН. Airbus A350F создан на базе семейства A350 и является одним из крупнейших специализированных грузовых самолетов в мире. Длина A350F составляет 70,8 м. С полезной нагрузкой до 111 тонн и дальностью полета около 8700 км A350F должен составить конкуренцию на рынке новому американскому Boeing 777F.

A350F имеет очень большие грузовые двери, что позволяет загружать длинные и крупногабаритные грузы, в частности детали космических ракет, вертолеты или промышленное оборудование.

Предполагается, что благодаря современным двигателям Rolls-Royce Trent XWB-97 самолёт будет потреблять меньше топлива, чем его прямые конкуренты.

Компания Airbus – последние новости

Недавно успешно завершился марафонский перелёт Airbus A350-1000ULR из Мельбурна в Тулузу. Самолет преодолел без посадки 23 075 км за 24 часа 24 минуты, установив мировой рекорд по продолжительности и дальности непрерывного полёта среди коммерческих пассажирских авиалайнеров.

Основная цель испытаний заключалась в том, чтобы определить, способен ли новый авиалайнер совершать беспосадочные полеты продолжительностью около 23 часов.

Напомним также, что осенью прошлого года УНИАН сообщал о важном достижении Airbus: семейство A320 стало самым массовым (на тот момент) пассажирским авиалайнером в истории, опередив своего главного конкурента – Boeing 737.

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