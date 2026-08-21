Анонсирован первый полет огромного транспортника нового поколения от Airbus (фото)

Компания Airbus запланировала первый полет нового грузового самолета A350F на конец сентября. Об этом со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщает Reuters.

В качестве приоритетной даты называют 24 сентября, однако она может измениться из-за технических проблем или погодных условий. Это оставляет европейскому производителю крайне сжатый график сертификации.

Дело в том, что Airbus стремится завершить летные испытания и осуществить первую поставку заказчикам до конца следующего года. Это часть усилий, направленных на ослабление позиций Boeing в сфере грузовых перевозок.

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Airbus также поделилась фотографией первого грузового самолета A350F, который недавно покрасили в Тулузе. Он получил оригинальную раскраску в виде "летающей посылки".

Анонсирован первый полет огромного транспортника нового поколения от Airbus (фото)
Анонсирован первый полет огромного транспортника нового поколения от Airbus (фото)

Справка УНИАН. Airbus A350F создан на базе семейства A350 и является одним из крупнейших специализированных грузовых самолетов в мире. Длина A350F составляет 70,8 м. С полезной нагрузкой до 111 тонн и дальностью полета около 8700 км A350F должен составить конкуренцию на рынке новому американскому Boeing 777F.

A350F имеет очень большие грузовые двери, что позволяет загружать длинные и крупногабаритные грузы, в частности детали космических ракет, вертолеты или промышленное оборудование.

Предполагается, что благодаря современным двигателям Rolls-Royce Trent XWB-97 самолёт будет потреблять меньше топлива, чем его прямые конкуренты.

Компания Airbus – последние новости

Недавно успешно завершился марафонский перелёт Airbus A350-1000ULR из Мельбурна в Тулузу. Самолет преодолел без посадки 23 075 км за 24 часа 24 минуты, установив мировой рекорд по продолжительности и дальности непрерывного полёта среди коммерческих пассажирских авиалайнеров.

Основная цель испытаний заключалась в том, чтобы определить, способен ли новый авиалайнер совершать беспосадочные полеты продолжительностью около 23 часов.

Напомним также, что осенью прошлого года УНИАН сообщал о важном достижении Airbus: семейство A320 стало самым массовым (на тот момент) пассажирским авиалайнером в истории, опередив своего главного конкурента – Boeing 737.

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