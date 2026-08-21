Банки и обменники обновили курс валют: доллар подешевел в конце недели

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,47 грн, а евро – 51,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 21 августа, снизился на 4 копейки и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 52,49 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,87 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,30 грн/евро, а курс продажи – 52,05 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 52,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июня – 52,04 грн).

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в период с 24 по 30 августа наиболее вероятное развитие событий на валютном рынке – это умеренные, сдерживаемые интервенциями колебания. Курс доллара в Украине может находиться в пределах 44,6–45,2 грн/долл., а евро – 51–52,5 грн/евро.

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