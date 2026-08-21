Украинские рестораны теряют посетителей, но сумма чека растет, - исследование

Средний чек вырос на 17 % и стал основным фактором роста выручки заведений.

За семь месяцев 2026 года количество посещений украинских ресторанов и кафе сократилось на 14%. Об этом сообщается в исследовании IT-компании Poster POS.

В то же время ситуация далека от критической, ведь выручка украинских заведений выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев средний чек в заведениях общественного питания вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, став основным драйвером роста выручки.

Основной причиной повышения цен стало рост себестоимости – подорожавшие продукты, оплата труда, аренда, коммунальные услуги и логистика. Иными словами, заведения зарабатывают больше даже в условиях сокращения потока клиентов.

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"Если говорить о "Кицюне", то в целом я не вижу ничего катастрофического. Весна была очень хорошей – после тяжелой зимы люди наконец-то стали чаще выходить из дома. В июне мы наблюдали спад примерно на 18–20 %, и, похоже, июль также был немного слабее мая. В то же время по сравнению с прошлым годом наша выручка выросла, а визуально гостей стало даже больше", – цитирует Poster POS бренд-шефа и совладельца азиатского бистро "Кицюня" и азиатского бара с едой "Звездочка" Никиту Силина.

Исследование было проведено на основе статистики продаж Poster. В выборку вошли 11 555 заведений общественного питания различных типов из всех регионов Украины, которые работали в течение всего периода исследования. Аналитики сравнили выручку, посещаемость и средний чек за январь–июль 2026 года с соответствующими показателями за аналогичный период 2025 года.

Ресторанный бизнес в Украине – последние новости

В Киеве доля ресторанов, которые из-за сложных условий были вынуждены приостановить работу зимой, достигла 15%. Рестораны, которые смогли пережить зиму, уже весной фиксировали рост доходов. По прогнозам, они в дальнейшем будут работать в комфортных для себя условиях до начала следующего холодного сезона.

Несмотря на то, что в столице закрылось большое количество ресторанных заведений, ситуация оказалась не столь критичной, как прогнозировалось ранее. Ожидалось, что доля предприятий, которые прекратят работу, может достичь 20%. При этом значительная часть закрытий была связана с действиями киевских властей в отношении МАФов.

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