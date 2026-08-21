Взрыв 'Северных потоков': в Польше резко раскритиковали Германию за арест украинцев

Варшава выступала против строительства "Северных потоков", подчеркнул Туск.

Германия не должна преследовать тех, кто взорвал газопроводы "Северного потока". Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает TVP World.

Комментарий прозвучал на фоне ареста в Хорватии второго украинца, подозреваемого в подрыве газопровода. Туск заявил, что не изменил своей позиции относительно того, что украинцы не должны быть привлечены к ответственности.

Туск также подчеркнул, что Польша долгое время выступала против строительства газопровода "Северный поток-2" и сделала все возможное, чтобы предотвратить это. В частности, Варшава подчеркивала, что такой проект усилит зависимость Европы от российских энергоносителей.

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"У Германии в то время было другое мнение. Они изменили свою точку зрения, но было уже слишком поздно", – сказал Туск, добавив: "Но Германия точно не должна преследовать тех, кто в ситуации, когда на их страну напали, принимает те или иные меры. Я не изменю своего мнения и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его отключил".

Что этому предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что в Хорватии задержали второго украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Отмечается, что подозреваемый – водолаз по имени Владимир. Ранее его уже задерживали на территории Польши, однако тогда суд отказался экстрадировать украинца в Германию.

Впоследствии стало известно, что украинца задержали во время съемок фильма о взрывах на трубопроводах "Северный поток". Сам подозреваемый ранее публично отрицал любую свою причастность к этой операции.

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