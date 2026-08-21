В Украине планируют ввести штрафные баллы для водителей: в МВД назвали дальнейшие шаги

На украинских дорогах также могут установить ещё около 600 камер автоматической фиксации превышения скорости.

В Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, а также существенно расширить сеть камер автоматической фиксации нарушений. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Выговский на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

"Провели совещание СНБО с моим участием, с участием комитета по правоохранительной деятельности, народных депутатов, общественности, где обсуждали, в том числе, вопрос о штрафных баллах. Думаю, что мы также поддерживаем эту идею. Нужно внедрять", – сказал он.

По словам главы МВД, также уже сделаны первые шаги по усилению контроля за соблюдением скоростного режима. В частности, в Украине дополнительно заработали 50 камер фиксации нарушений. В то же время, по оценке министра, для полного контроля за всеми опасными и аварийными участками необходимо установить еще около 600 таких устройств.

Видео дня

Кроме того, в МВД сообщили о возобновлении работы специальных патрульных автомобилей "Фантом". Внешне они не отличаются от обычных машин, однако могут автоматически фиксировать превышение скорости во время движения в транспортном потоке.

"Сейчас мы планируем в течение месяца запустить как минимум три и закупить еще в ближайшее время эти "Фантомы"", – добавил Выгивский.

Штрафы для водителей в Украине – последние новости

В марте народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко сообщал, что за определенное количество нарушений человека будут лишать водительского удостоверения. По его словам, соответствующий законопроект будет принят уже в этом году.

В целом сейчас для водителей действуют два основных штрафа за превышение скорости. За превышение более чем на 20 км/ч водитель должен заплатить 340 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн. При этом, если оплатить полученный штраф в течение 10 банковских дней, то сделать это можно со скидкой в 50%. Общий срок уплаты штрафа составляет 30 дней.

Ранее сообщалось, что штрафы за парковку можно посмотреть в приложении "Дія" и в Электронном кабинете водителя.

Вас также могут заинтересовать новости: