ASUS показала устройство, которое превращает обычный велосипед в электробайк

Вся система вместе с аккумулятором весит 4 кг.

Компания ASUS решила выйти за рамки привычной компьютерной техники и представила необычный аксессуар для велосипедов – Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster. Устройство позволяет превратить обычный велосипед в электро без замены колес или установки сложной системы на раму, пишет Tech2.hu.

Компактный модуль крепится к подседельному штырю, а небольшой электромотор с роликом прижимается к задней покрышке. За счет такого фрикционного привода устройство помогает вращать заднее колесо и дает дополнительную тягу во время движения. При этом сам велосипед сохраняет привычную конструкцию.

ASUS предусмотрела систему Adaptive Boost Technology, которая способна автоматически определять подъемы и встречный ветер и добавлять мощность при необходимости. Пользователь также может выбрать один из трех режимов – Eco, Normal и Sport – через кнопку на девайсе или мобильное приложение.

Видео дня

Мощность двигателя составляет 250 Вт, а пиковое значение достигает 500 Вт. Съемный аккумулятор емкостью 158,4 Втч поддерживает зарядку через USB-C мощностью до 100 Вт и обеспечивает до 50 км запаса хода в экономичном режиме. Полностью аккумулятор можно зарядить за два часа.

Еще одна особенность Oxiis E250G1 – относительно небольшой вес. Сам модуль вместе с аккумулятором весит примерно 4 кг, поэтому после поездки его можно снять с велосипеда и убрать в рюкзак. Устройство также получило защиту от воды по стандарту IPX4.

Производитель обещает широкую совместимость системы: она рассчитана на велосипеды с колесами от 16 дюймов до 700C. Это позволяет использовать ее не только с городскими велосипедами, но и со складными – и даже горными. Хотя есть ограничения по типу подседельного штыря и подвески.

В корпус также встроен задний фонарь с функцией определения торможения. При замедлении он автоматически усиливает сигнал, предупреждая других участников движения.

Компания планирует выпустить Oxiis E250G1 в 2026 году, однако точная дата начала продаж и стоимость устройства пока не раскрываются.

Напомним, в январе 2026 года ASUS официально объявила о полном отказе от выпуска новых смартфонов. Компания сосредоточится на рынке ПК и ИИ.

УНИАН рассказывал о простых способах ускорить домашний Wi-Fi без доплат. Медленная загрузка игр или фильмов не всегда означает, что пришло время менять тариф.

Вас также могут заинтересовать новости: