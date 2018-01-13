В Одессе полицейские пресекли деятельность группы сутенеров.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в состав преступной группы входили двое мужчин и девушка.

Читайте такжеВо Львове задержанный сутенер оказался одним из руководителей "Укроборонпрома"

"Каждый участник группы выполнял свои, определенные общим планом, функции. Глава "организации" принимал решения контролирующего характера, занимался вопросами дисциплины, определял размеры заработка и так далее. Также злоумышленник осуществлял поиск лиц, которые в дальнейшем за вознаграждение предоставляли интимные услуги гражданам", - сказали в отделе.

Сообщница (она же – жена "главаря") проводила "инструктаж", вела учет денежных средств, полученных в результате подпольного криминального "бизнеса". Она также получала от "подопечных" деньги и передавала своему руководителю.

В обязанности третьего участника группы входило обеспечение физической охраны.

"Действия злоумышленников приостановлены сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ НП в Одесской области и Киевского отдела полиции", - отметили в отделе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.