Меган Маркл возвращается в кино: что известно о ее новой роли в Великобритании

Ее возвращение на экран может совпасть с переездом в Великобританию вместе с принцем Гарри и детьми.

Меган Маркл планирует вновь появиться на экране на фоне предстоящего переезда в Великобританию вместе с принцем Гарри. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Маркл получила предложение сыграть роль в будущем проекте, который будут снимать в Великобритании. Подробности предстоящей работы пока не раскрываются.

Наибольшую популярность Меган Маркл принесла роль Рэйчел Зейн в юридическом сериале "Форс-мажор". Она снималась в проекте на протяжении семи сезонов – с 2011 по 2018 год.

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После свадьбы с принцем Гарри в 2018 году Маркл фактически оставила актерскую карьеру. Однако в последние годы она постепенно возвращается к работе перед камерой.

В частности, герцогиня Сассекская должна появиться в эпизодической роли самой себя в предстоящей комедии Amazon MGM "Близкие личные друзья", где также снялись Бри Ларсон и Лили Коллинз.

Кроме того, Маркл стала ведущей лайфстайл-шоу Netflix "С любовью, Меган", а также развивает собственный бренд As Ever. Она даже выступила в качестве приглашенного судьи кулинарного шоу "MasterChef Australia".

Гарри и Меган возвращаются в Великобританию

Возвращение к актерской работе может совпасть с масштабными изменениями в личной жизни Меган. Принц Гарри и его жена планируют вернуться в Великобританию после шести лет жизни в Калифорнии.

Ожидается, что супруги переедут в страну в ближайшие недели. Их дети – Арчи и Лилибет – должны начать учебу в сентябре.

По предварительным данным, переезд будет долгосрочным. В то же время супруги не планируют полностью покидать США: они сохранят свой дом в Монтесито (Калифорния, США).

Производственную компанию Archewell и бренд As Ever также не планируют переносить в Великобританию.

Гарри и Меган останутся неработающими членами королевской семьи. В 2020 году они отказались от выполнения официальных королевских обязанностей и переехали в США.

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