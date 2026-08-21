Над Днепром пролетел гигантский флаг Украины (видео)

Официальной информации об организаторах полета и его целях нет.

21 августа утром жители Днепра увидели в небе необычное зрелище – над городом пролетел гигантский флаг Украины.

Флаг можно было увидеть из разных районов города, в местных Telegram-каналах появились многочисленные видео. По сообщениям очевидцев, и на некоторых видео видно, что флаг транспортировал беспилотник.

В сети предполагают, что такая необычная акция может быть приурочена ко Дню Государственного Флага Украины, который отмечают 23 августа, и Дню Независимости Украины 24 августа.

Пока что официальной информации об организаторах полета и его целях нет.

Флаг Украины - новости

В британском графстве Эссекс новая администрация политической силы Reform UK сняла украинский флаг со штаб-квартиры совета в городе Челмсфорд и заменила его флагом Союза. Украинский флаг развевался у здания с марта 2022 года – с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В партии завили, что украинский флаг не исчезает окончательно, а для него планируют найти другое место после консультаций с местной украинской общиной.

Также мы рассказывали, что кандидатка на пост мэра польского города Краков Марианна Шрайбер опубликовала в соцсетях ИИ-видео, на котором снимает украинский флаг с кронштейна возле административного здания в Польше и бросает его вниз.

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