В Киеве определили, сколько продлится учебный год в школах: что нового

В феврале для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы.

В школах Киева учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Рекомендуемый график семестров выглядит следующим образом:

I семестр – с 1 сентября по 23 декабря 2026 года;

II семестр – с 11 января по 28 мая 2027 года.

При этом зимой, а именно в феврале, предусмотрены дополнительные каникулы для первоклассников.

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По информации КГГА, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября; зимние – с 24 декабря по 10 января. Дополнительные каникулы для учеников первых классов – с 15 по 21 февраля. А весной ученики будут отдыхать с 22 по 28 марта.

28 мая предлагается проводить "Последний звонок".

В сообщении КГГА говорится, что с 31 мая по 30 июня школы могут организовывать компенсационные занятия, индивидуальные и групповые консультации, проектную деятельность и учебные экскурсии.

"В условиях военного положения высшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса. Поэтому структура учебного года и форма обучения (очная, дистанционная) могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью", – подчеркнули в КГГА.

Школы Киева: новости

Как сообщал УНИАН, в 2026 году в Киеве с 19 января по 1 февраля были объявлены каникулы в школах. Тогда мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что такое решение, в соответствии с постановлением Кабмина, обсудили на Совете обороны города Киева.

Он тогда сказал, что эти каникулы будут продлены за счет весенних и недели летних каникул.

Кличко подчеркнул, что приоритетом является безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях.

В комментарии УНИАН кандидат экономических наук, специалист НАН Украины по вопросам качества жизни населения Людмила Черенько сказала, что в случае усиления российских обстрелов Киева зимой 2026–2027 годов многие киевляне могут временно выехать из города. В то же время массового переселения в села не ожидается, а жизнь на даче с отоплением дровами, скорее всего, останется добровольным выбором, а не необходимостью.

Она подчеркнула, что, по разным оценкам, прошлой зимой, когда возникли серьезные проблемы не только с электроэнергией, но и с отоплением, немало людей уехали из Киева.

Это не было критически большим количеством, ведь большинство осталось в столице. По ее словам, называли цифры от 10 до 40%, поэтому, скорее всего, речь идет о 20–30% людей, которые прошлой зимой временно уехали из Киева.

Она не исключила, что этой зимой доля людей, у которых будет возможность уехать в случае обострения ситуации со светom или теплоснабжением, может быть выше.

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