YouTube Premium подорожал в Украине почти вдвое: сколько теперь стоит подписка

Больше всего вырос семейный тариф.

Популярный видеосервис YouTube резко повысил стоимость платной подписки Premium в Украине. Новые тарифы для украинских пользователей выросли более чем на 80%, причем больше всего подорожал семейный пакет, говорится на сайте платформы.

Теперь стоимость подписок составляет:

индивидуальный тариф – 179 гривень в месяц вместо 99 грн;

семейный – 299 грн вместо 149 грн;

студенческий – 109 грн вместо 59 грн.

Таким образом, индивидуальная подписка подорожала примерно на 81%, студенческая – почти на 85%, а семейная – примерно на 101%.

Видео дня

YouTube Premium позволяет смотреть видео без рекламы, скачивать контент для просмотра в автономном режиме, пользоваться фоновым воспроизведением, а также включает YouTube Music Premium.

YouTube и другие сервисы – главные новости

YouTube официально сделал режим "картинка в картинке" бесплатным для всех пользователей. В последние годы эта функция была доступна только по подписке Premium, но теперь вернулась для всех.

В феврале произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, в частности YouTube и Gmail. По всему миру, в том числе и в Украине, было зарегистрировано более 500 тысяч жалоб.

Ранее лидер музыкального стриминга Spotify в очередной раз повысил цену на свою премиум-подписку. Начиная с сентября прошлого года цены выросли в ряде стран Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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