РФ меняет список целей: СМИ раскрыли, как Москва попытается 'заморозить' Украину зимой

В то же время наибольший риск для Украины по-прежнему представляют погодные условия, отмечают эксперты.

Украина усиливает оборону энергетических объектов в преддверии зимы, однако и РФ не стоит на месте, адаптируя новую тактику. Об этом пишет Washington Times.

Отмечается, что ранее Москва в основном нацеливалась на крупные генерирующие станции и высоковольтную инфраструктуру. Однако уже прошлой зимой Кремль сместил акцент атак на более мелкие распределительные подстанции. В Украине насчитывается около 3000 таких объектов, что делает их защиту гораздо сложнее, чем примерно 120 крупных высоковольтных подстанций.

Также РФ активно выводит из строя подстанции на территориях, прилегающих к фронту. В итоге стратегия РФ нацелена не на единое общенациональное отключение электроэнергии, а на создание локальных аварий. Поскольку это вынуждает ремонтные бригады распределять оборудование и рабочую силу по тысячам потенциальных целей.

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"Самый большой риск – это холодная зима. Если начнутся сильные морозы, террористический режим Кремля попытается уничтожить системы отопления Украины и сделает все возможное, чтобы украинцы не могли отапливать свои крупные города", – отметил Александр Харченко, управляющий директор киевского Научно-исследовательского центра энергетической промышленности.

Издание отмечает, что прошедшая зима уже стала суровым испытанием для Украины. В основном из-за массовых и длительных отключений пострадали такие крупные города, как Киев и Одесса.

"Прошедшая зима точно показала, где система наиболее уязвима: критическая инфраструктура крупных городов, прежде всего теплоснабжение, а также водоснабжение и водоотведение во время сильных холодов", – говорит Харченко.

По данным украинской разведки, на которую ссылается издание, инфраструктура водоснабжения станет одной из главных целей России. На этом фоне президент Владимир Зеленский отдал приказ провести соответствующую подготовку. В частности, акцент делается на том, чтобы была возможность поддерживать жизненно важные услуги даже в том случае, если крупные генерирующие установки будут разрушены.

В настоящее время у Украины есть несколько стратегий защиты объектов. В частности, это децентрализация инфраструктуры электроэнергетики, отопления и водоснабжения, а также физическая защита объектов. Кроме того, создаются запасы оборудования, которые будут использоваться для замены на поврежденных объектах. Цель Украины – создание резервов, в три раза превышающих количество критически важного оборудования.

"В совокупности децентрализованная генерация электроэнергии и тепла, резервное питание для водоснабжения и строящиеся укрепления серьезно осложнят уже заявленные планы кремлевского режима по замораживанию Украины", – считает Харченко.

Подготовка к зиме: что известно

Напомним, о том, что предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала зимы, регулярно заявляют как официальные лица, так и западные СМИ. В частности, об этом писало издание CNBC. Журналисты цитируют экс-посла США в НАТО Курта Волкера, который считает, что Путин может использовать эту зиму, чтобы попытаться окончательно сломить Украину.

Как отметил французский OSINT-аналитик Клеман Молен, этой зимой РФ, вероятно, сосредоточит свое внимание на украинских портах, энергетической инфраструктуре, а также на заправочных станциях. Для этого, по мнению эксперта, Москва попытается нарастить использование реактивных "Шахедов" для нанесения ударов по выбранным целям.

Как отметил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, в настоящее время Украине не хватает еще около 650 млн евро для того, чтобы профинансировать энергетическую отрасль в преддверии зимы. По его словам, на данный момент фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более 2 млрд евро.

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