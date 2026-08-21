'Родину-Мать' подсветили ко Дню Независимости (фоторепортаж)

Посмотреть шоу можно будет до 1 сентября.

20 августа 2026 года в Киеве состоялась презентация аудиовизуальной арт-инсталляции "Будущее помнит", которая осветила монумент "Родина-Мать".

Проект был создан специально ко Дню Независимости, инсталляция будет проецироваться на монументе каждый вечер до 1 сентября.

Создал инсталляцию художник и световой дизайнер Николай Каблука, соединив 3D-графику, световую проекцию, музыку и звук.

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В основе лежит идея, что создание будущего обретает силу благодаря осознанию прошлого и связи со своими корнями.

Меценатом аудиовизуальной арт-инсталляции "Будущее помнит" выступила компания Autostrada. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Украины и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года на монументе "Родина-Мать" в Киеве наконец-то подняли Тризуб – малый государственный герб Украины. До этого там висел советский герб.

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