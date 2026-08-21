Шмыгаль рассказал, готова ли Украина к зиме

Вражеские удары по энергообъектам замедляют темпы восстановления энергетики.

Энергосистема Украины в настоящее время работает стабильно, без плановых отключений электроэнергии. В то же время главным риском остаются российские атаки, которые местами замедляют темпы восстановления энергообъектов.

Министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде сообщил, что во время вечерней пиковой нагрузки с учетом когенерации и импорта сегодня доступно около 15 ГВт электрической мощности. К 1 ноября энергетические мощности планируется увеличить до 19,6 ГВт, а к концу года – до 21,4 ГВт.

Министр добавил, что сейчас электроэнергию производят шесть из девяти энергоблоков украинских АЭС, а три блока находятся на плановом ремонте.

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Он также сообщил, что уже отремонтировано 4,8 ГВт генерирующих мощностей, еще около 4 ГВт находятся в процессе ремонта и восстановления. Всего в этом году планируется восстановить и построить более 10 ГВт мощностей.

Что касается защиты энергетических объектов, по словам главы Минэнерго, уже завершено строительство около 200 сооружений второго уровня инженерной защиты. В то же время он признал, что такая защита не может гарантировать полную сохранность объекта после мощного ракетного удара.

"Когда по объекту прилетает несколько баллистических ракет, каждая с боевой частью по полтонны, ни одна защита не дает 100% гарантии. Но есть большая разница между повреждениями и полным уничтожением", – сказал министр.

Параллельно Украина наращивает распределенную генерацию. В настоящее время работает около 1,8 ГВт газовой генерации, из которых более 400 МВт подключили в этом году. До конца года планируется добавить ещё около 800 МВт. Более 280 установок находятся на этапе монтажа или строительства. В то же время российские удары напрямую влияют на темпы восстановления энергетики.

"Враг сегодня уже пытается уничтожить генерирующие мощности, не давая их защитить или установить. Вчера, как вы знаете, был, соответственно, обстрел одного из энергообъектов, и это отбрасывает нас назад в наших планах по ремонтной программе", – сказал Шмыгаль.

Подготовка к зиме – последние новости

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что незасогнутые потребности энергетической отрасли в преддверии зимы составляют около 650 млн евро. Он подчеркнул, что эта зима объективно будет сложной.

Как писало издание Washington Times, Украина усиливает оборону энергетических объектов в преддверии зимы, однако Россия адаптирует новую тактику разрушения энергосистемы. Если раньше россияне в основном нацеливались на крупные генерирующие станции и высоковольтную инфраструктуру, то уже прошлой зимой Кремль сместил акцент атак на более мелкие распределительные подстанции.

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