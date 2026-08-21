'Река' газа протяженностью 1,6 трлн км перекосила систему, где рождаются планеты

Система GW Ориона находится на расстоянии около 1300 световых лет от Земли.

Огромный поток космического газа длиной почти два триллиона километров "перекосил" ориентацию материи вокруг тройной звездной системы в созвездии Ориона. Как пишет g4media.ro, это открытие было сделано с помощью радиообсерватории ALMA в Чили. Как считают ученые, это может объяснить существование планет, орбиты которых сильно наклонены к оси вращения их звезд.

Система GW Ориона находится на расстоянии около 1300 световых лет от Земли и состоит из трех очень молодых звезд, которые все еще находятся в стадии формирования. Вокруг этих трех звезд расположен диск из газа и пыли, из которого могут формироваться планеты.

При этом система необычна тем, что диск состоит из трех колец, радиусы которых составляют соответственно 6,7, 28 и 51 миллиард километров от центра системы. Предыдущие исследования GW Ориона показали, что внутреннее, среднее и внешнее кольца системы смещены, причем каждое кольцо наклонено под разным углом.

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Газовый поток вместо гигантской планеты

Ранее астрономы предполагали, что массивный объект, возможно, еще не обнаруженная газовая гигантская планета, мог создать разрыв между кольцами диска. Однако новые наблюдения указывают на другое объяснение.

Исследователи обнаружили огромный газовый поток, который начинается из молекулярного облака вокруг системы и достигает диска вещества. Он простирается примерно на 0,2 световых года, или примерно 1,9 триллионам километров. Поток взаимодействует с внешним кольцом и изменяет его угловой момент, то есть вращательное движение вещества. Со временем это приводит к деформации и наклону кольца.

Объяснение планет с необычными орбитами

В Солнечной системе планеты вращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости, известной как плоскость эклиптики, и примерно выровнены с солнечным экватором и направлением его вращения.

Но астрономы также обнаружили экзопланеты, орбиты которых сильно наклонены или даже ретроградны относительно вращения их звезд.

До сих пор механизмы, создающие такие конфигурации, не до конца понятны. Исследователи предполагают, что газовые потоки, входящие в протопланетные диски, могут быть одним из объяснений.

Ранее астрономы обнаружили самую быструю из известных звезд в нашей галактике Млечный Путь, она вращается вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Звезда движется со скоростью около 25 000 км в секунду, что в 100 000 раз быстрее, чем коммерческий самолет.

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