Десятки украинских военных дезертировали во время учений в Германии, – Die Zeit

По данным Die Zeit, около 80 украинских военнослужащих покинули службу во время учений в Саксонии-Анхальт, а по всей Германии таких случаев может быть уже сотни.

Около 80 украинских военнослужащих могли дезертировать во время прохождения военных учений в немецкой земле Саксония-Анхальт с 2022 года. По всей Германии количество таких случаев может исчисляться сотнями.

Об этом 20 августа сообщила немецкая газета Die Zeit, передает По ее данным, военные, которых Украина направила в Германию для подготовки к войне против России, самовольно покидали учебные полигоны, чтобы не возвращаться в Украину.

Как пишет издание, часть военнослужащих воспользовалась пребыванием на военном полигоне Альтенграбов в Саксонии-Ангальт, чтобы покинуть свои подразделения и остаться в Германии.

Видео дня

Большинство дезертировавших, по данным Die Zeit, были мобилизованными военными, а не добровольцами.

Германия проводит подготовку украинских военных в рамках Миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM UA), которая была запущена в 2022 году. Обучение охватывает обращение с оружием, использование военной техники, маскировку, тактическую подготовку и оказание первой помощи.

По данным Бундесвера, к началу 2026 года в Германии прошли подготовку более 25 тысяч украинских военных. Всего 22 европейские страны в рамках миссии обучили около 87 тысяч украинских военнослужащих.

Дезертирство может караться 12 годами тюрьмы

Для украинских военных, покидающих службу с намерением уклониться от дальнейшего несения военной службы, последствия могут быть серьезными. Согласно украинскому законодательству, дезертирство во время военного положения может караться лишением свободы на срок до 12 лет.

В то же время военные, оставшиеся в Германии после учений, оказываются в сложном правовом положении.

Как отмечает газета, украинские военнослужащие официально находятся в Германии по направлению украинских властей. Из-за этого они не считаются перемещенными лицами и, по информации издания, не имеют права на временную защиту в соответствии с §24 Закона Германии о пребывании.

Украина испытывает нехватку военных

Ситуация возникла на фоне острой проблемы с укомплектованием украинской армии. После более чем четырех лет полномасштабной войны количество добровольцев сокращается, а Украина все больше полагается на мобилизацию.

В то же время Германия и другие страны ЕС ужесточают правила в отношении вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста.

В июле Евросоюз одобрил продление временной защиты для 4,4 миллиона украинских беженцев еще на год. Параллельно Киев и Берлин обсуждают возможности стимулирования и потенциального давления на украинских мужчин, находящихся в Германии, с тем чтобы они возвращались в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: