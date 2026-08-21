'Не понимаю причины': олигарх Ермолаев впервые рассказал о покушении в Монако

После взрыва возле его квартиры в Монако Ермолаев перенес несколько операций и теперь заявляет, что не считает Березовскую главной организаторшей покушения.

Украинский миллионер Вадим Ермолаев, переживший взрыв возле своей квартиры в Монако, заявил, что до сих пор не понимает, кто и зачем пытался его убить. В интервью CNN он отверг версию о личных врагах и предположение, что покушение могло быть заказано его семьей или государством.

Взрыв произошел 29 июня на пороге роскошной квартиры Ермолаева. В результате нападения он получил тяжелые ранения и перенес несколько операций. Во время взрыва рядом с ним также находился его партнер, а 13-летний сын получил ранения.

Сначала следователи разыскивали мужчину в черной шляпе, однако через несколько дней установили личность подозреваемой. Ею оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская.

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По данным следствия, она несколько раз приезжала к дому Ермолаева, следила за ним, а в день нападения оставила у входа рюкзак со взрывчаткой. После этого женщина бежала через несколько европейских стран в Украину.

Однако через несколько дней после возвращения Березовскую нашли мертвой в неглубокой могиле в лесу недалеко от Киева. Украинские правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в ее убийстве.

"У меня никогда не было врагов"

Ермолаев в первом личном интервью после покушения заявил, что не может назвать человека, который мог стоять за нападением:

"У меня никогда не было врагов. Я не конфликтный человек. Я всегда старался избегать любых острых конфликтов. Я не понимаю причины".

Миллионер также отверг предположение, что покушение могли организовать его родственники ради наследства.

"Мне это показалось почти смешным", – заявил Ермолаев.

По его словам, значительная часть его состояния уже оформлена на других членов семьи, поэтому он не видит смысла в такой версии.

Ермолаев также категорически опроверг возможную связь с крупной мошеннической сетью, в которой фигурирует его старший сын Артур. Тот признал в Эстонии вину в создании телефонной мошеннической схемы, жертвами которой стали люди в нескольких европейских странах, а общая сумма похищенных средств достигла около 100 миллионов евро. По словам Ермолаева, он сам не имеет никакого отношения к этой сети.

Ермолаев не верит в причастность государства

Отдельно бизнесмен прокомментировал версию о возможной причастности украинских спецслужб. Среди подозреваемых в убийстве Березовской числится Владислав Реут, который на момент взрыва в Монако был офицером Главного управления разведки (ГУР).

Ермолаев заявил, что не считает, что украинское государство могло официально заказать его убийство:

"Я даже не могу себе представить, что такое возможно".

По его мнению, Реут мог действовать самостоятельно и быть "гнилым яблоком", движимым корыстью. В то же время Ермолаев предположил, что кто-то мог частным образом нанять Реута и второго подозреваемого – Виталия Жиковича, который ранее работал в правоохранительных органах.

"Установление того, кто это заказал, – вот главный вопрос сегодня", – подчеркнул бизнесмен.

"Она не была главной действующей фигурой"

Ермолаев также рассказал, что думает о самой Березовской, которую следствие считает непосредственной исполнительницей покушения.

Несмотря на то, что женщина, вероятно, заложила взрывчатку возле его дома, бизнесмен не считает ее главной организаторшей.

"Она не была главной действующей фигурой в этой истории", – заявил Ермолаев.

По его словам, Березовская могла быть лишь исполнителем, которого использовали люди, стоявшие за заговором:

"Я думаю, что она была просто глупой, наивной оперативницей, которой каким-то образом сказали, что она делает что-то важное, что-то грандиозное".

Ермолаев также не верит, что женщина могла самостоятельно в течение четырех месяцев планировать операцию, следить за ним и организовать нападение в Монако.

По его мнению, именно поэтому Березовскую могли убить после возвращения в Украину – чтобы она не смогла рассказать следствию о заказчиках.

"Чтобы Березовская сама следила за мной четыре месяца и сама все это организовала на местах – это нереально", – сказал бизнесмен.

Покушение в Монако – последние новости

Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого ранения получили как минимум три человека, среди которых – украинский бизнесмен, находящийся под санкциями, Вадим Ермолаев.

Интерпол официально обнародовал информацию о розыске гражданки Украины Анастасии Березовской.

7 июля под Киевом было найдено тело женщины, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в покушении на убийство семьи. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская.

Установлено, что после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий сотрудник ГУР МОУ. Оба взяты под стражу, следствие продолжается.

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