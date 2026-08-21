Подорожает ли свет для украинцев в этом году: в правительстве озвучили прогноз

Украина остается частью европейского рынка электроэнергии, подчеркнул министр энергетики.

Цены на электроэнергию для населения в этом году останутся неизменными. Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил во время заседания Верховной Рады.

Он подчеркнул, что сегодня Украина является частью европейского рынка и полноправным голосующим членом европейской системы ENTSO-E. Поэтому украинцы живут в рыночных условиях.

"Соответственно, цена для бизнеса рыночная. Электроэнергия – это рыночный продукт. Для населения цена зафиксирована (4,32 грн за 1 кВт·ч, – УНИАН). До следующего года у нас цены на электроэнергию для населения останутся неизменными", – сказал Шмыгаль.

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Министр также отметил, что на реализацию планов устойчивого развития из государственного бюджета в целом было выделено более 60 миллиардов гривень. Еще 507 млн евро Украина привлекла от международных партнеров через Фонд поддержки энергетики.

Электроэнергия в Украине – последние новости

21 августа министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что отечественная энергосистема в настоящее время работает стабильно, без плановых отключений электроэнергии. При этом российские атаки остаются главным риском, который местами замедляет темпы восстановления энергообъектов.

20 августа стало известно, что в Украине освободили от графиков ограничения электроснабжения промышленные и коммерческие предприятия, которые обеспечивают не менее 80% своего энергопотребления. Таким образом были созданы дополнительные стимулы для развития распределенной генерации и увеличения импорта электроэнергии.

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