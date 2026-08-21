Шесть установок у границы: в ISW раскрыли главный нюанс нового типа ракет КНДР

Россия развертывает в Воронежской области пусковые установки для северокорейских ракет, которые потенциально могут наносить удары по семи областям Украины.

Россия продолжает наращивать возможности для нанесения ударов по Украине с помощью северокорейских баллистических ракет. По данным украинской военной разведки, Москва уже получила около 50 ракет KN-23, KN-24 и модернизированных KN-30, пишет Институт изучения войны (ISW).

Главное управление военной разведки Украины 20 августа сообщило, что по состоянию на июль 2026 года Северная Корея передала России около 50 таких баллистических ракет.

Особое внимание привлекает KN-30, также известная как Hwansong-11C. Это модернизированная версия ракеты KN-23, которая, по имеющимся данным, способна нести боеголовку массой до 2500 килограммов.

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В то же время пока нет подтверждений, что российские войска уже применяли KN-30 против Украины. Россия также начала развертывать в Воронежской области шесть пусковых установок для северокорейских ракет. В общей сложности они могут обеспечить запуск до 120 ракет.

Из Воронежской области такие ракеты потенциально могут достигать Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский обратил внимание, что наличие определенного количества пусковых установок не означает, что Россия будет использовать их все во время одного массированного удара. По его словам, у РФ имеется около 160 пусковых установок "Искандер", каждая из которых может нести по две ракеты, однако обычно во время одного удара применяется значительно меньшее количество.

В то же время северокорейские ракеты имеют существенный недостаток – более низкую точность. Российские "Искандер-М" могут поражать цели с точностью примерно от 5 до 20 метров, тогда как KN-23 регулярно отклоняются от цели на сотни метров и даже километры.

Несмотря на это, северокорейские ракеты обладают значительной разрушительной силой. Их боеголовки могут быть тяжелее стандартных боеголовок российских "Искандер-М", что приводит к образованию более крупных кратеров и более мощных ударных волн.

Поставка России северокорейских ракет позволяет Москве увеличивать запас баллистических средств поражения, хотя эффективность части этих ракет может быть ограничена их низкой точностью.

Российские ракеты: последние удары

Ранее военный эксперт Иван Тимочко пояснил, что особенностью удара по Украине в ночь на 20 августа является то, что противник применил около 10 баллистических ракет – "Искандер-М" и корейские KN. При этом он добавил, что противник применил более 50 крылатых ракет. Он считает, что это может свидетельствовать о том, что накопленные в России запасы баллистических ракет уже исчерпаны.

Впоследствии в ГУР заявили, что российский арсенал пополнили баллистические ракеты из Северной Кореи, которые могут быть использованы для обстрела Украины. Речь идет о ракетах KN-23, KN-24 и KN-30.

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