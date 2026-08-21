Patriot или SAMP/T NG: Украина хочет купить системы ПВО за кредит ЕС

Киев намерен усилить защиту от российских ракетных ударов и может направить часть европейского финансирования на приобретение систем Patriot или SAMP/T NG.

Украина рассматривает возможность использовать часть нового кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро для закупки систем противоракетной обороны. Речь идет, в частности, об американских Patriot или европейских SAMP/T NG.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на европейского чиновника, близкого к переговорам о финансовой помощи Украине. По его словам, Киев предложил направить следующий пакет оборонного финансирования на приобретение средств противоракетной обороны, а также другого необходимого вооружения.

Какие именно системы может получить Украина, пока неизвестно. Среди возможных вариантов называют американские Patriot и франко-итальянские SAMP/T NG. Переговоры еще продолжаются, а окончательного перечня вооружений пока нет.

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Ожидается, что соответствующий заказ будет сформирован до сентября. Помимо систем противовоздушной и противоракетной обороны, Украина, вероятно, запросит ракеты и беспилотники.

ЕС выделяет 90 млрд евро для Украины

Общая сумма кредита ЕС составляет 90 миллиардов евро. Примерно 60 миллиардов из них планируется направить на укрепление обороноспособности Украины, а остальную часть – на поддержку государственного бюджета.

В 2026 году Украина должна получить в общей сложности 28,3 миллиарда евро для поддержки своего оборонно-промышленного потенциала.

В то же время вокруг использования этих средств ведутся дискуссии. В ЕС настаивают на принципе "Сделано в Европе", который должен обеспечить направление как можно большей части финансирования европейским производителям оружия.

В то же время ряд стран ЕС выступает за большую гибкость, поскольку Украине требуется вооружение для немедленной защиты от российских атак.

"Насущные потребности Украины должны быть в центре внимания", – призвали в совместном письме министры обороны Финляндии, Швеции, Литвы, Дании, Польши, Эстонии и Латвии.

Patriot или SAMP/T NG

Одним из ключевых вопросов остается происхождение будущих систем. Многие европейские государства хотят, чтобы деньги поддерживали именно оборонную промышленность ЕС.

Однако Брюссель может сделать исключение из требования о европейском производстве, если Украине понадобится приобрести вооружение, производимое за пределами Европы. Ранее подобные исключения уже применялись при закупке оборудования для беспилотников.

Украина особенно заинтересована в американских Patriot. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал США увеличить поставки ракет-перехватчиков для этих систем, подчеркивая необходимость защитить города и энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

В то же время Киев уже ведет переговоры и о европейском варианте. В июле Зеленский заявил, что Украина станет первым "боевым пользователем" SAMP/T NG.

По предварительным планам, системы должны заказываться за счет траншей кредита ЕС на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Их предоставление планируется начать как можно скорее.

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