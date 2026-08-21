В РФ понимают, что их баллистика не будет вечно поражать цели в Украине, - эксперт

Рано или поздно, но Украина обзаведется противоракетными ракетами.

Преимущество России в способности беспрепятственно поражать объекты в Украине баллистическими ракетами не будет постоянным. Сейчас российские захватчики спешат наносить удары баллистическими ракетами, поскольку наступит время, когда Украина будет иметь защиту от этой угрозы. Об этом ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, экс-командир роты батальона "Айдар", заявил в эфире Radio NV.

По его мнению, российские захватчики сейчас спешат наносить удары баллистическими ракетами по Украине, поскольку исходят из того, что "рано или поздно мы решим вопрос о перехвате". "Либо, все-таки, выпросим у союзников противоракеты, либо через более длительное время, но научимся выпускать противоракеты сами", – отметил Дикий.

При этом, по его мнению, российские военные и инженеры достаточно трезво оценивают ситуацию в отличие от "полного безумия российского стратегического вождя".

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"Они же, так же как и мы, видели, как все эти годы разворачивается вся эта гонка вооружений между двумя сторонами, поэтому они понимают, что их преимущество – баллистика, которая обязательно долетает, – не вечно. Они это знают, и поэтому пытаются максимально использовать сейчас это преимущество", – подчеркнул Дикий.

В то же время, как отметил эксперт, к сожалению, у российских захватчиков ещё есть время для беспрепятственных ударов баллистическими ракетами.

"Как минимум в течение нескольких месяцев. Даже при самом благоприятном для нас развитии событий как минимум несколько месяцев мы будем уязвимы для баллистических ракет. При худшем сценарии, возможно, еще год мы будем уязвимы", – подчеркнул Дикий.

Какие перерывы в запусках российской баллистики

Как отметил эксперт, в настоящее время ракеты, которые запускают российские захватчики, летят буквально с конвейера после производства. "Паузы между ударами определяются именно так: чем более мощный удар они планируют, тем дольше им приходится ждать, потому что они просто ждут, пока заводы это изготовят", – отметил Дикий.

В то же время российские заводы способны производить десятки баллистических ракет.

Что грозит Украине этой зимой вследствие продолжения войны

"Нам многое грозит этой зимой, но только не голод. Холод – грозит. Тьма – грозит. Ничего нового в этом нет, но этой зимой будет еще холоднее и еще темнее, чем было. Скорее всего, они этого добьются", – сказал Дикий.

Он считает, что голод можно создать только при условии контроля над территорией. Поэтому голод можно создать лишь на оккупированной территории, а на неоккупированной технически это невозможно.

Также он считает, что следующая зима покажет, чье общество более устойчиво – украинское или российское.

"Это будет первая симметричная зима. Это будет первая зима, когда холодно и темно будет не только нам, но и россиянам. И я не исключаю, что у них в некоторых регионах может быть и голодно, потому что у них очень специфическая логистика", – сказал Дикий.

По его мнению, зима покажет, у кого больше запас нервов.

Удары по Украине – сколько ракет у России

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки (ГУР), Россия имеет на своих складах запасы из сотен баллистических и крылатых ракет различных типов. Россия способна производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. Сейчас враг делает ключевой акцент на производстве таких ракет, как "Искандер-М", Х-101 и "Калибров".

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