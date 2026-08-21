В Австралии задержали российского шпиона, служившего в рядах ВСУ, – Reuters

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Федеральная полиция Австралии предъявила обвинение мужчине, которого подозревают в попытке передать военную информацию об Украине российским спецслужбам. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что обвиняемый имеет двойное гражданство – России и Австралии. По данным следствия, мужчина в 2024 году отправился в РФ, где прошел военную подготовку. А в декабре того же года он вернулся в Австралию, откуда вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Позже, по оценке правоохранителей, он начал передавать информацию российским спецслужбам.

Отмечается, что в Австралии за подобные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. С 2020 года австралийские правоохранительные органы выдвинули обвинения в шпионаже или преступлениях, связанных с иностранным вмешательством, против восьми человек.

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Российские шпионы: другие важные новости

Напомним, в мае этого года Австрия приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства в Вене по подозрению в шпионской деятельности. Поводом для этого стало то, что на территории дипмиссии обнаружили массивное оборудование, которое могло использоваться для перехвата данных.

В Германии, на фоне усиления гибридных угроз в адрес Москвы, планируют предоставить спецслужбам полномочия проводить операции на территории России. Речь идет, в частности, о предоставлении возможности проводить превентивные кибератаки против российских спецслужб.

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