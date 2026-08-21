Не только море: названы 10 лучших мест для отдыха на Балканах

У многих туристов отдых на Балканах в первую очередь ассоциируется с пляжами и морем, где можно сравнительно недорого отдохнуть. Однако на деле регион может предложить путешественникам намного больше.

Британская туристическая компания eShores назвала 10 лучших мест для отдыха на Балканах, взависимости от ваших предпочтений:

  1. Дубровник, Хорватия: средневековые стены, Старый город, внесенный в список ЮНЕСКО, и места съемок "Игры престолов".
  2. Далматинские острова, Хорватия: путешествия по островам, виноградники и укромные бухты.
  3. Которский залив, Черногория: спокойные воды и горные пейзажи.
  4. Сплит, Хорватия: действующий римский дворец, набережная и городские пляжи.
  5. Озеро Блед и Юлианские Альпы, Словения: альпийское озеро, островная церковь и замок на вершине скалы.
  6. Албанская Ривьера: прекрасные пляжи Ионического побережья.
  7. Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия: деревянные настилы, извивающиеся между водопадами.
  8. Берат и Гирокастер, Албания: белые османские города и замки на вершинах холмов.
  9. Мостар, Босния и Герцеговина: культовый мост, дайверы и бирюзовые виды на реку.
  10. Охрид и Охридское озеро, Северная Македония: древние церкви и купание на берегу озера.

Отдых на Балканах – советы туристам

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Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-эксперты рассказали, как выбрать между Албанией и Черногорией, планируя свой следующий отпуск.

Также с туристами поделились полезными советами, как сэкономить на отдыхе Хорватии.

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