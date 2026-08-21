Не только море: названы 10 лучших мест для отдыха на Балканах

Балканские страны предлагают отдых на любой вкус и бюджет.

У многих туристов отдых на Балканах в первую очередь ассоциируется с пляжами и морем, где можно сравнительно недорого отдохнуть. Однако на деле регион может предложить путешественникам намного больше.

Британская туристическая компания eShores назвала 10 лучших мест для отдыха на Балканах, взависимости от ваших предпочтений:

Дубровник, Хорватия : средневековые стены, Старый город, внесенный в список ЮНЕСКО, и места съемок "Игры престолов". Далматинские острова, Хорватия : путешествия по островам, виноградники и укромные бухты. Которский залив, Черногория : спокойные воды и горные пейзажи. Сплит, Хорватия : действующий римский дворец, набережная и городские пляжи. Озеро Блед и Юлианские Альпы, Словения : альпийское озеро, островная церковь и замок на вершине скалы. Албанская Ривьера : прекрасные пляжи Ионического побережья. Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия : деревянные настилы, извивающиеся между водопадами. Берат и Гирокастер, Албания : белые османские города и замки на вершинах холмов. Мостар, Босния и Герцеговина : культовый мост, дайверы и бирюзовые виды на реку. Охрид и Охридское озеро, Северная Македония : древние церкви и купание на берегу озера.

Отдых на Балканах – советы туристам

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Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-эксперты рассказали, как выбрать между Албанией и Черногорией, планируя свой следующий отпуск.

Также с туристами поделились полезными советами, как сэкономить на отдыхе Хорватии.

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