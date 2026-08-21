Не только море: названы 10 лучших мест для отдыха на Балканах

У многих туристов отдых на Балканах в первую очередь ассоциируется с пляжами и морем, где можно сравнительно недорого отдохнуть. Однако на деле регион может предложить путешественникам намного больше.
Британская туристическая компания eShores назвала 10 лучших мест для отдыха на Балканах, взависимости от ваших предпочтений:
- Дубровник, Хорватия: средневековые стены, Старый город, внесенный в список ЮНЕСКО, и места съемок "Игры престолов".
- Далматинские острова, Хорватия: путешествия по островам, виноградники и укромные бухты.
- Которский залив, Черногория: спокойные воды и горные пейзажи.
- Сплит, Хорватия: действующий римский дворец, набережная и городские пляжи.
- Озеро Блед и Юлианские Альпы, Словения: альпийское озеро, островная церковь и замок на вершине скалы.
- Албанская Ривьера: прекрасные пляжи Ионического побережья.
- Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия: деревянные настилы, извивающиеся между водопадами.
- Берат и Гирокастер, Албания: белые османские города и замки на вершинах холмов.
- Мостар, Босния и Герцеговина: культовый мост, дайверы и бирюзовые виды на реку.
- Охрид и Охридское озеро, Северная Македония: древние церкви и купание на берегу озера.
Отдых на Балканах – советы туристам
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-эксперты рассказали, как выбрать между Албанией и Черногорией, планируя свой следующий отпуск.
Также с туристами поделились полезными советами, как сэкономить на отдыхе Хорватии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Отпуск в Черногории: пять невероятных городков, которые стоит посетить
- Американский турист показал цены на популярные снеки в магазинах самой дешевой страны Европы
- Хорватия объявила войну туристам, которые "бронируют" полотенцами лучшие места на пляже
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.