Киевский фуникулёр возобновляет работу после планового ремонта

Ремонтные работы продолжались с 13 июля.

Киевский фуникулер с сегодняшнего дня, 21 августа, возобновляет перевозку пассажиров после ежегодного планового ремонта. Запуск запланирован на вторую половину дня, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что во время ремонта работники провели комплексное обслуживание инфраструктуры фуникулера, технического оборудования и вагонов. В частности, проверили тяговый трос и исправность контактной сети, обследовали и частично заменили шпалы, а также отремонтировали двери вагонов.

Также в салонах обновили обивку пассажирских сидений и провели комплексную уборку. В целях безопасности пассажиров на станциях фуникулера обновили предупредительную разметку.

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Работы выполнялись без демонтажа подвижного состава – непосредственно на станциях и в межстанционной зоне, что связано с конструкцией фуникулера. Плановый ремонт длился с 13 июля.

Проезд в Киеве – последние новости

С 15 июля в столице вступили в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость одного билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер теперь составляет 30 гривен.

При этом с 22 июля выросла стоимость проезда в Kyiv City Express. Цена была приведена в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева.

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