В Перми дроны поразили один из самых крупных и современных НПЗ России (видео, фото)

Над НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" поднимается огромный столб дыма.

Сегодня утром российскую Пермь атаковали беспилотники, сообщается о прилете по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Местные СМИ и телеграм-каналы публиковали видео, как над городом звучит сирена, а также звуки взрывов. В региональном министерстве территориальной безопасности заявили, что в Пермском крае идет отражение атаки беспилотников. Также в 6 утра Росавиация сообщила, что в аэропорту Перми (Большое Савино) введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".

Вскоре после этого начали появляться кадры, на которых виден огромный столб дыма. OSINT-аналитики пишут, что поражен НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

Видео дня

Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России. Предприятие перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год и выпускает широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из самых технологически оснащенных в стране, обеспечивая поставки топлива как на внутренний рынок, так и на экспорт.

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" ранее уже неоднократно подвергался атакам БПЛА. В частности, после атаки 7 мая на предприятии полностью сгорели 6 из 10 топливных резервуаров.

Удары по России - важные новости

В начале августа в России началась новая волна топливного кризиса, связанная с ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Жители различных областей сообщали о многочасовых очередях на АЗС, а в некоторых регионах вновь ввели ограничения на продажу бензина в одни руки.

В частности, в Москве на заправочных станциях нескольких сетей ввели лимиты на отпуск топлива, несмотря на усилия властей по снабжению столицы за счет перераспределения объемов с востока РФ.

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