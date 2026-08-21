Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоит доллар 21 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,63 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 21 августа, не изменился и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 52,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также соответствует вчерашнему показателю – 52,63 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 21 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 52,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июня – 52,04 грн).

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 52,49 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,80 гривни за евро.

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