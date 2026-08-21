'Ситуация не радужная': командир назвал главный плюс для РФ от северокорейских ракет

Украине необходимо иметь ракеты, которые будут уничтожать пусковые установки противника.

У российских оккупантов "не слишком радужная ситуация" с производством собственных ракет, поэтому получение северокорейских станет для них "очень большим плюсом".

Об этом в комментарии УНИАН сказал Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки.

Отвечая на вопрос о том, какие преимущества и недостатки у северокорейских ракет, полученных Россией, и в чем заключается наибольшая угроза от них, Луценко сказал, что "главное их преимущество – в том, что они есть".

Видео дня

"У россиян не слишком радужная ситуация с производством ракет. И то, что будет ещё какая-то десятка ракет ежедневно, – это очень большой для них плюс", – сказал он и напомнил, что у Украины есть проблемы с противодействием баллистическим ракетам.

В то же время Луценко подчеркнул, что способность ракеты KN-30 нести боеголовку массой до 2 500 кг, то есть увеличение веса боевой части, соответственно, представляет повышенную опасность для украинских производственных мощностей и штабов.

Луценко также отметил, что количество ракет, которые Россия может запустить одновременно, будет зависеть от количества пусковых установок:

"Нам нужно иметь свои ракеты, которые будут уничтожать эти пусковые установки".

Северокорейская баллистика против Украины

Как сообщалось, Россия развертывает в Воронежской области пусковые установки для северокорейских ракет, которые потенциально могут наносить удары по семи областям Украины. Речь идет о Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Согласно данным украинской военной разведки, Москва уже получила около 50 ракет KN-23, KN-24 и модернизированных KN-30. При этом особое внимание привлекает KN-30 (Hwansong-11C) – это модернизированная версия ракеты KN-23, которая, по имеющимся данным, способна нести боеголовку массой до 2 500 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: