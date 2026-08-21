Вышел тизер долгожданного 2 сезона 'Списка смертников' с Крисом Праттом (видео)

Премьера продолжения сериала запланирована на 21 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал первый тизер долгожданного второго сезона экшн-триллер-сериала "Список смертников" (The Terminal List).

В центре сюжета – "морской котик" Джеймс Рис, единственный выживший после того, как его группа попала в засаду во время секретной миссии. Вернувшись домой, Рис узнал о тайном заговоре и причастности к трагедии политической элиты своей страны. Используя свой опыт участия в спецоперациях, он начал собственную миссию по ликвидации врагов в высших эшелонах власти.

Второй сезон Рис начнет в роли изгнанника, вынужденного скрываться за убийства, совершенные в предыдущем сезоне. Однако впоследствии он получит шанс очистить свое имя, если согласится снова работать на правительство.

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Главную роль в сериале исполняет звезда франшиз "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" Крис Пратт.

Также в первом сезоне снялись Тейлор Китч ("Люди Икс: Начало. Росомаха", "Морской бой", сериалы "Настоящий детектив", "Первобытная Америка"), Шон Ханн ("Стражи Галактики", "Отряд самоубийц"), Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты", "Трудности ассимиляции"), Джин Трипплхорн ("Основной инстинкт", сериал "Мыслить как преступник"), Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Удача Логана", "Дьявол всегда здесь") и Патрик Шварценеггер (сериалы "Королевы крика", "Белый лотос").

Во втором сезоне к актерскому составу присоединились Габриэль Луна ("Терминатор: Фатум", сериалы "Настоящий детектив", "Агенты Щ.И.Т.", "Последние из нас"), Мартин Сенсмейер ("Великолепная семерка", "Ветреная река", сериалы "Мир Дикого Запада", "Йеллоустоун"), Коста Ронин (сериалы "Американцы", "Родина") и Кейтлин Бассетт (сериал "Квантовый скачок").

Премьера второго сезона сериала запланирована на 21 октября 2026 года. Он будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

"Список смертников" – что известно о сериале

Первый сезон сериала "Список смертников" вышел летом 2022 года и сразу стал хитом среди зрителей (хотя критики были более строги в своих оценках).

О продлении сериала на второй сезон стало известно еще в начале февраля 2023 года, но выйдет он только сейчас.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него лишь 42% одобрения от критиков, но аж 94% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 40 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 8,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

В 2025 году вышел сериал-приквел "Список смертников: Темный волк", посвященный персонажу Бена Эдвардса из первого сезона в исполнении Тейлора Китча, показывающий его путь от морского котика ВМС США до агента ЦРУ, с углублением в темную сторону войны и ее человеческую цену.

Этот сериал был воспринят критиками гораздо лучше. В настоящее время оценка "Темного волка" на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 75% одобрения от критиков и 80% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 66 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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