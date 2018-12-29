"Ей лучше молчать!": под фото Лорак в Instagram разгорелись нешуточные споры

Пользователи сети отметили, что певица разочаровала их своим поведением на музыкальном шоу.

Украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram новым снимком. Так, она сфотографировалась с музыкантом Сергеем Шнуровым и композитором Константином Меладзе. Фото было сделано во время съемок шоу "Голос".

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Пользователи сети отметили, что певица разочаровала их своим поведением на шоу. Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram.

"Каролина, в следующий раз думайте, прежде чем так бестактно себя вести по отношению к участникам команд других наставников. Мне было очень стыдно вчера за вас", "Ей лучше молчать. Стоит открыть рот и все....", "Когда вы уже уйдете со сцены? Не возможно видеть вас и слушать", - поделились впечатлениями комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Лорак "засветилась" на шоу жены "правой руки" Путина.