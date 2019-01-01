110-годовщина со дня рождения Бандеры: интересные факты о главном националисте Украины

В этом году юбилей украинского предводителя будет отмечаться на официальном уровне, в соответствии с постановлением Верховной Рады.

Во вторник, 1 января, Украина празднует 110-ю годовщину со дня рождения одного из самых известных украинских деятелей, главного идеолога и теоретика украинского националистического движения ХХ века, главы провода Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В этом году юбилей украинского предводителя будет отмечаться на официальном уровне, в соответствии с постановлением Верховной Рады от 18 декабря. Обычно, 1 января, тысячи националистов по традиции устраивают факельное шествие во многих городах по всей Украине.

Надо отметить, что оценки Степана Бандеры как в России, так и в Украине крайне полярные. Интересно, что понятие «бандеровцы», производное от его фамилии, в России постепенно стало нарицательным и применимым ко всем украинским националистам, независимо от отношения к Бандере. В Украине он пользуется популярностью, главным образом, среди жителей западных областей, но для многих украинцев его имя стало символом борьбы за независимость Украины.

В свою очередь, большинство жителей Польши и России относятся к нему крайне негативно. Они обвиняют его в "фашизме", "терроризме", "радикальном национализме", что в частности выражалось в якобы физической ликвидации лидеров украинских националистических течений, отличавшихся от ОУН(б), и коллаборационизме.

Именно поэтому УНИАН предлагает вспомнить, чем известен украинец, имя которого для россиян как красный флаг для быка. А именно: интересные факты из биографии Бандеры, его деятельность в ОУН, увлечения и детали личной жизни, а также убийство главы националистов и память о нем в Украине XXI века.

Интересные факты из детства и молодости Степана Бандеры

- В детстве Степан был низкого роста и имел слабое здоровье, поэтому при вступлении в «Пласт» ему отказали и взяли только с третьей попытки.

- В молодости он был известен под псевдонимами “Лис”, “Степанко”, “Серый”, “Малый” и другими.

- Есть свидетельства, что он готовился к полицейским пыткам: истязал себя цепями, иглами и ежедневно обливался холодной водой.

Деятельность Степана Бандеры в ОУН

- Бандера стал руководителем отдела пропаганды ОУН в 22 года, в 23 – стал заместителем краевого предводителя, а в 24 – краевым предводителем.

- Бандера всю жизнь был сторонником вооруженного сопротивления, но лично он никогда не был задействован в вооруженном противостоянии.

- По его инициативе была создана подпольная типография ОУН и химическая лаборатория.

- Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.

Увлечения и личная жизнь Степана Бандеры

- Бандера любил игру в шахматы, пел в хоре и играл на гитаре и мандолине, занимался бегом, плаванием и лыжным спортом, не курил и не употреблял алкоголя.

- Практически все члены семьи Степана Бандеры погибли во время войны или побывали в концлагерях. Сам Степан имел троих детей, а его жена Ярослава помогала в борьбе.

Убийство Степана Бандеры и память о нем

- Убил Бандеру 15 октября 1959 года в Мюнхене агент КГБ Богдан Сташинский из специального пистолета-шприца.

- Степан Бандера был похоронен 20 октября 1959 года в Мюнхене. Его гроб засыпали землей и окропили водой из Черного моря, а на могилу положили 250 венков.

- В проекте "Великие украинцы" Степан Бандера занял третье место, набрав более 260 тыс. голосов украинцев. По некоторым данным, он был лидером проекта, но результаты голосования сфальсифицировали.

- В 2010 году ему было посмертно присвоено звание Героя Украины, а в 2011 году, при режиме Виктора Януковича, решение о присвоении отменено.

Самые известные цитаты Степана Бандеры

- Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный.

- Ни на что не сгодятся даже самые лучшие возможности и готовность помочь, если сама нация не борется и не кует своей судьбы собственной борьбой.

- Коммунизм целиком противный духу украинской нации.

- С москалями нет общего языка.

- Какие большие не были бы жертвы - борьба конечна.

- Вера больше всего скрепляет силы души.

- Нашей природной средой стало уже соревнование, содержанием нашей жизни - борьба.

- Революционное соревнование - это национальная борьба в плоскости духовности, культуры, борьба общественно-политическая и военная, за полное уничтожение существующего состояния, его содержания и за построение совершенно нового, под каждым обзором лучшего состояния, который соответствует потребностям и желаниям украинского народа.

- Во всякой борьбе и во всякой разумной политике смысл заключается в том, чтобы, жертвуя малым, частными позициями и ценностями, получить главную цель. В этом состоит всякая победа, выигрыш. А пожертвованные, потерянные стоимости - это цена победы. Чем больше цель, чем труднее соревнования - тем большие бывают жертвы.

Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры

Во многих городах Украны каждый год 1 января проводится факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В Киеве впервые такое шествие прошло в 2007 году. Подобные акции проводятся и в других городах Украины, в частности во Львове, Луцке, Ивано-Франковске. С 2010 года акции проводятся в Полтаве, с 2014 — в Днепре, с 2016 года — в Херсоне и Славянске, а в 2017 году впервые прошли в Запорожье и Черкассах.