В Одесской области эвакуировали многоэтажку из-за сообщения о минировании

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, 1 февраля в 13.20 в квартире одного из пятиэтажных домов Измаила был обнаружен мужчина 1951 г. р., покончивший жизнь самоубийством.

«Он повесился, причина – семейно-бытовые проблемы», - сказал Шаблиенко.

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Мужчина оставил предсмертную записку, а также диктофон с записью своего голоса. В частности, он утверждал, что заминировал жилой дом боевыми гранатами, которые якобы находятся в подвале.

На место происшествия прибыли правоохранители, сотрудники ГСЧС, скорая помощь, специалисты-взрывотехники, руководство города. Из дома эвакуировали 30 человек.

«В результате тщательного обследования подвала, какие-либо взрывные устройства не обнаружены», - отметил начальник отдела.

Самоубийца – военный в отставке, последнее время работал военруком в одном из местных учебных заведений.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве за один день "минировали" несколько станций метро, ТРЦ и офис "Киевгорстроя".