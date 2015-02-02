В Одесской области эвакуировали многоэтажку из-за сообщения о минировании
В Одесской области эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за ложного сообщения о минировании из предсмертной записки покончившего с собой жильца.
Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, 1 февраля в 13.20 в квартире одного из пятиэтажных домов Измаила был обнаружен мужчина 1951 г. р., покончивший жизнь самоубийством.
«Он повесился, причина – семейно-бытовые проблемы», - сказал Шаблиенко.
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Мужчина оставил предсмертную записку, а также диктофон с записью своего голоса. В частности, он утверждал, что заминировал жилой дом боевыми гранатами, которые якобы находятся в подвале.
На место происшествия прибыли правоохранители, сотрудники ГСЧС, скорая помощь, специалисты-взрывотехники, руководство города. Из дома эвакуировали 30 человек.
«В результате тщательного обследования подвала, какие-либо взрывные устройства не обнаружены», - отметил начальник отдела.
Самоубийца – военный в отставке, последнее время работал военруком в одном из местных учебных заведений.
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