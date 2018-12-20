Во Львовской области в церкви нашли ранее похищенное древнее 30-килограммовое Евангелие

Сегодня правоохранителям поступило сообщение о том, что ранее похищенное старинное Евангелие обнаружили в той же церкви, откуда оно исчезло.

В церкви города Самбор Львовской сегодня, 20 декабря, обнаружили похищенное 14 декабря раритетное 30-килограммовое Евангелие ХVI столетия.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По информации полиции, сегодня правоохранителям поступило сообщение о том, что ранее похищенное старинное Евангелие обнаружили в той же церкви, откуда оно исчезло.

«В Самборский отдел полиции обратился священнослужитель одного из городских храмов. Он сообщил, что в ночь на 14 декабря неизвестный, подобрав ключ к входной двери, проник в церковь и похитил с престола Евангелие, которое датируется XVI-XVII ст. Сегодня, 20 декабря, исчезнувшее Евангелие было обнаружено в церкви. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к краже», - сообщили в Нацполиции области.

Сейчас все обстоятельства исчезновения раритетного Евангелия из помещения храма, а также при каких обстоятельствах и где именно оно было сегодня обнаружено в церкви, - устанавливают работники полиции.

Как сообщал УНИАН, в райцентре Самбор на Львовщине из церкви злоумышленники похитили раритетное Евангелие. По информации местных СМИ, кража произошла в церкви Святителя Павла Конюшкевича. Похитили Евангелие ХVI ст., которое было подарено Самборском православному братству. Евангелие ручной работы, украшено серебряными гравюрами, его вес - около 30 кг.