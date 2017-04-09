Православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресение

Православные христиане сегодня отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресение - один из двенадцати главных Церковных праздников (двунадесятый).

Напоминая историю праздника, "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", отмечает: согласно Евангелиям в этот день, Иисус Христос вошел в Иерусалим для празднования еврейской Пасхи. Он вошел не как царь, а как смиренный человек – на ослике. Люди торжественно встречали Его, зная о недавнем чуде воскрешение Лазаря. Они стелили на землю одежды, пальмовые ветви (вайи), восклицая: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12:12-13). Эти события описывают все четыре евангелиста.

В Украине на праздник Входа Господнего в Иерусалим принято освящать вербные ветви. В народе этот праздник также называют Цветоносная неделя, или Неделя ваий (пальмових ветвей). Освященные ветви верующие приносят домой и хранят возле икон.

Во всех православных храмах сегодня звучит величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних и мы Тебе вопием Благословен Грядый во Имя Господне».

Согласно устава Православной Церкви, в этот день разрешается употребление в пищу рыбы и вина.

После Вербного воскресения наступает Страстная седмица, дни которой посвящены воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: Его страданий, крестной смерти и погребения.