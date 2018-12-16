Причастные к убийству Гандзюк точно понесут ответственность - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что дело об убийстве управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк должно как можно скорее попасть в суд.

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что причастные к убийству общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк точно понесут ответственность.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по делу Гандзюк задержаны четыре человека. Президент отметил, что расследованием дела об убийстве активистки занимаются Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура.

"Я вам лично гарантирую: кто бы ни был обнаружен, мы не дадим его как-то вывести из-под следствия или защитить. Те, кто причастны к этому преступлению, точно понесут ответственность", - заявил президент.

"На сегодняшний день, как мне сообщают следственные органы, к завершению расследования, в том числе что касается и заказчиков, и организаторов, есть очень качественные наработанные материалы, и мое требование - это дело должно как можно скорее попасть в суд", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевезли на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергея Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал "бредом" обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк. 4 декабря Луценко сообщил, что по делу Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который бежал из Украины в тот день, когда начались задержания по делу активистки.