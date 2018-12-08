Еврокомиссар призвал Путина отпустить Сенцова в Страсбург для вручения премии Сахарова

Церемония вручения пройдет в Страсбурге 12 декабря 2018 года.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал РФ отпустить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова на церемонию вручения ему премии Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова.

Об этом еврокомиссар написал в Twitter.

"На следующей неделе украинского кинорежиссера Олега Сенцов наградят премией Европарламента имени Сахарова. Приговоренный к 20 годам заключения он не сможет получить премию лично. Поэтому повторно призываю: позвольте Сенцову получить премию Сахарова", - отметил Хан.

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Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцова отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

26 ноября депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что европарламентарии добиваются от российских органов власти разрешения на допуск их в колонию к Сенцову.