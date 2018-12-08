Сенцов до сих пор находится в медсанчасти под наблюдением врачей - российский режиссер

Российский режиссер Аскольд Куров рассказал, что Сенцов идет на поправку после прекращения голодовки.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов до сих пор находится в медсанчасти колонии под наблюдением врачей.

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Об этом "Крым.Реалии" сообщил российский режиссер Аскольд Куров. "Он выглядит гораздо лучше, чем во время голодовки. Сенцов идет на поправку, набирает вес. Но по-прежнему остается в медсанчасти под наблюдением врачей, потому что до сих пор непонятно, какие могут быть последствия столь длительной голодовки", – сказал Куров.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцова отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

26 ноября депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что европарламентарии добиваются от российских органов власти разрешения на допуск их в колонию к Сенцову.