Умер известный украинский актер театра и кино
12:54, 05 декабря 2018Общество
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Николай Рушковский умер в возрасте 93 лет.
Умер народный артист Украины Николай Рушковский / фото УНИАН
Сегодня в возрасте 93 лет умер известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Николай Рушковский.
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Об этом на своей странице в Facebook написал театральный критик Олег Вергелис.
"Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса... Николай Рушковский (1925 - 2018). Светлая память", - говорится в сообщении.
Во время спектакля 25 ноября актер упал и травмировал бедро. 93-летний Рушковский не смог перенести несложную операцию, в результате чего и скончался в больнице.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Одессе умер известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.
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