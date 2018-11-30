Из СИЗО в оккупированном Симферополе вывезли 21 захваченного украинского моряка - адвокат

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз также сказал, что в СИЗО Симферополя украинцев нет.

Из СИЗО Симферополя вывезли 21 украинского моряка, которых захватили на судах в Керченском проливе. Также трех раненых украинцев вывезли из больницы Керчи.

Об этом "Громадському" сообщил координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

«На этот момент известно, что их вывезли из СИЗО Симферополя. Куда их привезли — неизвестно. Ожидаем подтверждения от официальных источников. Также известно, что трое покинули Керчь», — сказал адвокат.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз также сказал, что в СИЗО Симферополя украинцев нет.

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Защитник Полозов уточнил, что ему известно о трех раненых украинцах, а не 6, как заявляли ВМС Украины.

«Все прооперированы. Двое с легкими ранениями, один с тяжелыми», — сказал защитник.

В то же время уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина в комментарии крымским СМИ сказала, что всех 24 удерживаемых украинцев отправят в СИЗО Москвы.

«Дело ведется на высочайшем уровне целой группой московских и крымских следователей», — сказала Лубина.

На вопрос о том, где будут происходить суды, если моряков действительно перевезут в Москву, адвокат Полозов сказал: «Пока не будет известно точно, где они находятся, я бы не хотел это комментировать и обсуждать слухи».