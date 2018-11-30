Захваченных украинских моряков переводят в московское СИЗО

В России не уточнили, сколько украинцев переводят в Москву.

Захваченных украинских моряков, незаконно арестованных после агрессии России в Керченском проливе, переводят в одно из московских СИЗО.

Об этом сообщила ТАСС "уполномоченный" по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Командный состав переводят в Москву <…> Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных — ред.)», — сказала она.

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Лубина не уточнила, сколько украинцев переводят в Москву. Она подчеркнула, что жалоб от них не поступало.

Ранее сообщалось, что утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

После обстрелов и штурма российским спецназом в плен попали все 24 украинца, находившиеся на судах. Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).