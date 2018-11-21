В оккупированном Крыму задержали двух украинцев, объявленных в розыск Россией - СМИ

Граждан Украины российские правоохранители обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотических средств.

В оккупированном Крыму задержали двух украинцев, которые объявлены в розыск в РФ.

Как передает «Крым. Реалии» со ссылкой на местные СМИ, сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму задержали двух граждан Украины, которых объявили в розыск в России.

Один из задержанных - украинец, находившийся в федеральном розыске с 2015 года за совершение уголовного деяния, которое квалифицируется в соответствии с УК России по ч.1 ст.228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере).

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Кроме того, сотрудники российской ФСБ в пункте пропуска «Армянск» задержали гражданку Украины, которая направлялась из Каланчака в Севастополь. Ее объявили в розыск в России по инициативе московской полиции и обвиняют в правонарушении по той же статье.

«Двух граждан Украины передали российским правоохранительным органам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сторона защиты заключенного в колонии Керчи украинского активиста Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении.