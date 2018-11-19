Защита Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении - адвокат

Незаконно осужденному крымском активисту осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.

Сторона защиты заключенного в колонии Керчи украинского активиста Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении.

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Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Дмитрий Динзе. «Адвокат Балуха Тарас Омельченко подал на условно-досрочное освобождение. Сейчас там (в Крыму) он один работает. Деталей по условно-досрочному освобождению у меня пока нет», - сказал Динзе.

По словам Динзе, Балуху осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.

ак сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый «Раздольненский районный суд» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.