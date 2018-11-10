По делу о нападении на Гандзюк обыскивали депутата Херсонского облсовета – адвокат

Во время обыска по делу активистки из Херсона Екатерины Гандзюк, сотрудники СБУ нашли в квартире депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого мобильный телефон, отметил его адвокат, депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко.

В рамках расследования нападения на активистку из Херсона Екатерину Гандзюк сотрудники Службы безопасности Украины обыскали квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого.

Об этом в Facebook сообщил 10 ноября депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко.

"Сотрудники СБУ вломились в квартиру депутата областного совета Ставицкого. Ищут доказательства участия его в убийстве Екатерины Гандзюк. Решения суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут – сказать отказываются", – написал он.

Ильченко подтвердил пользователям, что на месте событий присутствует в качестве адвоката.

"Нашли" мобильный телефон", – отметил депутат горсовета.

Позже Ильченко проинформировал о завершении следственных действий. Он предупредил, что подписал документ о неразглашении.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевели на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

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Правоохранители установили пятерых человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления, и всем им судом была избрана мера пресечения. На сегодняшний день под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

4 ноября Гандзюк умерла. В тот же день полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Законченное убийство».

5 ноября в МВД заявили о выполнении полицией всех необходимых следственных действий по делу Гандзюк и передаче уголовного производства в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

По информации генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства активистки.