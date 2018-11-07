Дело Гандзюк: под домом Игоря Павловского зажгли файеры (фото)

Координатор C14 утверждает, что в доме Павловского сгорела проводка.

Радикалы националистической организации С14 пришли под дом Игоря Павловского, которого СМИ назвали посредником между заказчиком и исполнителями смертельного нападения на активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк.

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Фото с акции было обнародовано в Facebook-сообществе «C14 news – резерв». Радикалы подожгли под домом файеры и разрисовали забор угрожающими надписями.

Кроме того, в С14 сообщили, что дом Павловского загорелся.

«Павловский по криминальному прозвищу "Собака" залег на больничный. Именно он, согласно имеющейся информации, передавал средства нападавшим на активистку. Павловский - экс-помощник нардепа-"регионала" Журавко, который сейчас отсиживается в ДНР, и действующий нардепа БПП Паламарчука, которого называют "смотрящим" по МВД в области. Его дом от стыда загорелся», – говорится в сообщении

Координатор C14 Сергей Мазур написал, что «в доме Павловского сгорела проводка».

Ранее сообщалось, что частный дом Игоря Павловского – помощника народного депутата Николая Паламарчука, загорелся. Ранее СМИ сообщали, что именно Павловский передавал деньги организаторам нападения на Гандзюк.

В это же время в Херсоне проходило прощание с Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября. Девушку похоронили в Херсонской области, на кладбище в поселке Геологов вблизи Херсона.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне плеснули серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Правозащитные и общественные организации опубликовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.