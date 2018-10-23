Пострадавшая в трагичном ДТП актриса "Дизель шоу" рассказала о своем состоянии после аварии

Актриса попросила поклонников не задавать вопросов по поводу дальнейших выступлений "Дизель шоу".

Одна из актрис юмористического проекта "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая получила травмы в результате смертельного ДТП 20 октября, рассказала о своем самочувствии.

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В своем Instagram опубликовала сообщение, в котором, в частности, попросила поклонников не задавать вопросы по поводу ближайших выступлений "Дизель шоу".

"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте. Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте выйдем ли мы еще на сцену и т. д., эти вопросы сейчас неуместны! Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание", - написала Яна Глущенко.

Как сообщал УНИАН, утром 20 октября на Житомирской трасе под Киевом автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фурой. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы участники проекта Яна Глущенко и Егор Крутоголов.