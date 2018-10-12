В воскресенье общественный транспорт в центре Киева изменит схему движения

С 15.00 будет полностью ограничено движение транспорта на некоторых центральных улицах и площадях.

В воскресенье, 14 октября, в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части Киева с 15:00 вносятся изменения в работу общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, будет запрещено движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого к б-ру Шевченко), б-ре Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади.

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С 15:00 до окончания мероприятий предусмотрено временное приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118.

Отмечается, что в случае необходимости движение будет организовано следующим образом:

- троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Билыцкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов - к б-ру Шевченко по собственному маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, далее по своей трассе;

- автобусы маршрута № 114 от вул. Милославской до Гаванского моста - по собственному маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Григория Сковороды – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее по своему маршруту;

- автобусы маршрута № 118 от ст. м. «Черниговская» до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении: ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – просп. Победы, далее по собственному маршруту.

*** 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.