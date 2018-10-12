Покров Пресвятой Богородицы: история праздника и народные традиции (видео)

14 октября в Украине православные и греко-католики отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Этот праздник считается историческим, а события, которые его обусловили, происходили более тысячи лет назад в Константинополе (нынешний Стамбул).

Существует несколько трактовок появления праздника Покров Пресвятой Богородицы, однако все они так или иначе рассказывают об осаде Константинополя врагами и чудесном спасении города благодаря заступничеству Божьей Матери.

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Жители византийской столицы объединились в молитве к Богородице с просьбой о спасении, кое-кто даже видел странное видение – Дева Мария протягивает свой омофор (покров) над головами молящихся, будто беря их под охрану.

Следовательно штурма города не произошло и враги уже не могли увидеть этих людей.

В этот день верующие просят у Богородицы милости, здоровья и оберегать их, накрыв своим покровом.

Также считается, что на Покров молитвы и заговоры о замужестве обладают большой силой, поэтому девушки стараются провести ритуал, чтобы скорее выйти замуж.

Утром в церкви спешили вдовы, одинокие женщины и незамужние девушки. Они молились о том, чтобы стать под покров Богородицы и произносили такие заговоры: "Святая Покровушка, покрой мою головушку, хоть платком, хоть тряпкой, чтобы не была девкой".

В древности в народе в этот день начинался свадебный сезон и заканчивался земледельческий период. Начинались вечерницы и рассветы, а для старших людей «посиделки» и разнообразные толоки.